Мишустин: продолжительность жизни россиян превысила доковидные значения
- РИА Новости
По его словам, продолжительность жизни россиян составила почти 73,5 года.
Премьер-министр подчеркнул, что соответствующие показатели ни разу не были зафиксированы в истории Советского Союза и современной России.
Мишустин отметил, что остаётся важным рост продолжительности именно активной и здоровой жизни.
В конце февраля президент России Владимир Путин объявил о запуске нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».