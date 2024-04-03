RT в Telegram
Подпишись

Мишустин: продолжительность жизни россиян превысила доковидные значения

Короткая ссылка
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что продолжительность жизни в стране по результатам 2023 года превысила доковидные значения.
Мишустин: продолжительность жизни россиян превысила доковидные значения
  • РИА Новости

По его словам, продолжительность жизни россиян составила почти 73,5 года.

Премьер-министр подчеркнул, что соответствующие показатели ни разу не были зафиксированы в истории Советского Союза и современной России.

Мишустин отметил, что остаётся важным рост продолжительности именно активной и здоровой жизни.

В конце февраля президент России Владимир Путин объявил о запуске нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить