Мишустин: продолжительность жизни россиян превысила доковидные значения

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что продолжительность жизни в стране по результатам 2023 года превысила доковидные значения.

По его словам, продолжительность жизни россиян составила почти 73,5 года.

Премьер-министр подчеркнул, что соответствующие показатели ни разу не были зафиксированы в истории Советского Союза и современной России.

Мишустин отметил, что остаётся важным рост продолжительности именно активной и здоровой жизни.

В конце февраля президент России Владимир Путин объявил о запуске нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».