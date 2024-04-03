ТАСС: в Петербурге задержан доцент университета за дискредитацию армии

В Санкт-Петербурге задержан доцент Университета путей сообщения императора Александра I Дмитрий Бураков.

Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Дмитрий Бураков доставлен в отдел полиции, на него составлен протокол по ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил России в целях защиты интересов России и её граждан)», — заявил собеседник агентства.

Ранее Московский районный суд Калининграда приговорил местного жителя к двум годам колонии общего режима по делу о дискредитации Вооружённых сил России.