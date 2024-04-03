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Названы пять лучших китайских автомобилей на российском рынке в 2024 году

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Названы пять лучших китайских брендов автомобилей на российском рынке в 2024 году.
Названы пять лучших китайских автомобилей на российском рынке в 2024 году
  • РИА Новости

Рейтинг составлен China-motors.

На первом месте — Haval Jolion. Этот внедорожник в 2023 году россияне покупали чаще, чем любую другую китайскую машину. На втором — Chery Tiggo 7 Pro MAX. Кроссовер стал одной из самых ожидаемых новинок прошлого года. Третье место получил автомобиль Geely Coolray.

На четвёртом — Omoda C5, на пятом — FAW Bestune T77.

Ранее газета «Известия» сообщила, что в 2023 году в России доля продаж китайских брендов автомобилей превысила 50%.

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