Лидером по производству молока и мяса на Урале стала Тюмень

Тюменская область по итогам 2023 года стала уральским лидером по производству основных продуктов сельского хозяйства — молока и мяса.

Об этом, как сообщает URA.RU, заявил директор профильного департамента Владимир Чейметов.

По данным Департамента агропромышленного комплекса, в 2023 году тюменские фабрики произвели 330 л молока и 130,5 кг мяса на одного человека.