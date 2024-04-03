Лидером по производству молока и мяса на Урале стала Тюмень
Тюменская область по итогам 2023 года стала уральским лидером по производству основных продуктов сельского хозяйства — молока и мяса.
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Об этом, как сообщает URA.RU, заявил директор профильного департамента Владимир Чейметов.
По данным Департамента агропромышленного комплекса, в 2023 году тюменские фабрики произвели 330 л молока и 130,5 кг мяса на одного человека.
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