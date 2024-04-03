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Лидером по производству молока и мяса на Урале стала Тюмень

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Тюменская область по итогам 2023 года стала уральским лидером по производству основных продуктов сельского хозяйства — молока и мяса.
Лидером по производству молока и мяса на Урале стала Тюмень
  • Gettyimages.ru

Об этом, как сообщает URA.RU, заявил директор профильного департамента Владимир Чейметов.

По данным Департамента агропромышленного комплекса, в 2023 году тюменские фабрики произвели 330 л молока и 130,5 кг мяса на одного человека.

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