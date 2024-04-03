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В Москве стартовал конкурс «Лидеры цифровой трансформации»

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В Москве начался приём заявок на конкурс «Лидеры цифровой трансформации».
В Москве стартовал конкурс «Лидеры цифровой трансформации»
  • Gettyimages.ru

Об этом, как сообщает сайт «Москва 24», сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Это самый масштабный в стране международный хакатон, в ходе которого разрабатываются новые продукты и сервисы по запросу города и бизнеса», — сказал он.

Для участников будет подготовлено 25 задач от города, бизнеса и региональных властей. Победители получат 1 млн рублей и возможность внедрить собственные разработки.

Вторые и третьи места получат 600 тыс. и 400 тыс. рублей. Общий призовой фонд конкурса составит 50 млн рублей.

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