RT в Telegram
Подпишись

В Приморье собака всю ночь грела заблудившегося в лесу мальчика

Короткая ссылка
В Приморье собака всю ночь грела заблудившегося в лесу шестилетнего мальчика. Ребёнок потерялся 2 апреля, когда ушёл гулять со своим семимесячным щенком Степаном из посёлка Хрустального, сообщили RT в местной прокуратуре.
В Приморье собака всю ночь грела заблудившегося в лесу мальчика
  • Gettyimages.ru

С собой у Платона был мамин мобильный телефон, но сказать, где он находится, мальчик не мог. Всю ночь его искали полицейские и волонтёры, нашли около 08:00 в лесу. Ребёнок спал в обнимку со Степаном, позднее его доставили в больницу с переохлаждением.

Родителей могут наказать за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, хотя семья на учёте не состоит. Они воспитывают и второго ребёнка — дочь. В прокуратуре сообщили RT, что начали проверку работы органов профилактики безнадзорности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить