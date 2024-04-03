В Приморье собака всю ночь грела заблудившегося в лесу мальчика

В Приморье собака всю ночь грела заблудившегося в лесу шестилетнего мальчика. Ребёнок потерялся 2 апреля, когда ушёл гулять со своим семимесячным щенком Степаном из посёлка Хрустального, сообщили RT в местной прокуратуре.

С собой у Платона был мамин мобильный телефон, но сказать, где он находится, мальчик не мог. Всю ночь его искали полицейские и волонтёры, нашли около 08:00 в лесу. Ребёнок спал в обнимку со Степаном, позднее его доставили в больницу с переохлаждением.

Родителей могут наказать за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, хотя семья на учёте не состоит. Они воспитывают и второго ребёнка — дочь. В прокуратуре сообщили RT, что начали проверку работы органов профилактики безнадзорности.