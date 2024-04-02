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Фонд «Защитники Отечества» обработал 910 тысяч обращений за десять месяцев

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Фонд «Защитники Отечества» за десять месяцев работы принял 910 тыс. обращений, 780 тыс. из которых уже решены.
Фонд «Защитники Отечества» обработал 910 тысяч обращений за десять месяцев
  • РИА Новости

Об этом сообщила председатель фонда Анна Цивилёва на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«За десять месяцев работы Государственного фонда... нами получено огромное количество обращений. На сегодняшний день это 910 тыс. обращений», — заявила она.

Цивилёва уточнила, что количество решённых обращений составляет 780 тыс.

Цивилёва также сообщила, что 12 тыс. добровольцев получили удостоверения ветерана боевых действий.

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