Фонд «Защитники Отечества» обработал 910 тысяч обращений за десять месяцев

Фонд «Защитники Отечества» за десять месяцев работы принял 910 тыс. обращений, 780 тыс. из которых уже решены.

РИА Новости

Об этом сообщила председатель фонда Анна Цивилёва на встрече с президентом России Владимиром Путиным. «За десять месяцев работы Государственного фонда... нами получено огромное количество обращений. На сегодняшний день это 910 тыс. обращений», — заявила она. Цивилёва уточнила, что количество решённых обращений составляет 780 тыс. Цивилёва также сообщила, что 12 тыс. добровольцев получили удостоверения ветерана боевых действий.