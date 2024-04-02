Фонд «Защитники Отечества» обработал 910 тысяч обращений за десять месяцев
- РИА Новости
Об этом сообщила председатель фонда Анна Цивилёва на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«За десять месяцев работы Государственного фонда... нами получено огромное количество обращений. На сегодняшний день это 910 тыс. обращений», — заявила она.
Цивилёва уточнила, что количество решённых обращений составляет 780 тыс.
Цивилёва также сообщила, что 12 тыс. добровольцев получили удостоверения ветерана боевых действий.