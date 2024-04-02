Сотрудники затопленного парка «Земля прайда» в Подмосковье вызволили 12 львов

Сотрудники затопленного парка «Земля прайда» в Московской области смогли вызволить из воды 12 львов из 14.

Уточняется, что двое животных, Гектор и Вайт, не смогли перебороть свой страх и остались на лежаках на высоте 4 м. Вода до такого уровня подняться не должна.

«Если будет какая-то экстренная ситуация, то заплываем в вольер, кладём их в наркоз и выносим на себе. Пока остаться на лежаках — для них самое оптимальное: они есть друг у друга, им так спокойнее», — сообщили сотрудники парка.

Ранее сообщалось, что сильный потоп произошёл в подмосковном парке львов «Земля прайда».