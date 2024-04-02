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Юрист Иващенко разъяснила особенности сдачи жилья в многоквартирном доме

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Ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко разъяснила особенности сдачи жилья в многоквартирном доме.
Юрист Иващенко разъяснила особенности сдачи жилья в многоквартирном доме
  • Gettyimages.ru

«На данный момент собственник жилого помещения вправе предоставить его во владение и (или) пользование на основании договора найма, договора безвозмездного пользования или на ином законном основании. Сдать помещение можно также юридическому лицу на основании договора аренды или на ином законном основании с учётом требований, установленных гражданским законодательством и Жилищным кодексом РФ», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, жильё в многоквартирном доме можно предоставлять гражданам краткосрочно и за плату, если собственник соблюдает ряд условий. Как отметила Иващенко, в этом случае деятельность нельзя приравнять к гостиничным услугам, которые в многоквартирных домах запрещены.

Ранее уполномоченный представитель президента Гильдии риелторов Московской области в городских округах Серпухове, Пущине и Протвине, президент комитета по недвижимости Торгово-промышленной палаты Серпухова Любовь Голубева в беседе с «Радио 1» разъяснила детали закона о порядке посуточной аренды квартир в многоквартирном доме.

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