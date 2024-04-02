Юрист Васькин прокомментировал новые требования к сдаче жилья

Старший юрист юридической фирмы MAGENTA Legal Максим Васькин прокомментировал новые требования к сдаче жилого помещения в аренду, которые вступают в силу с 3 апреля.

В частности, теперь собственник обязан обеспечивать соблюдение прав и законных интересов соседей.

«Эти поправки последовали за постановлением Конституционного суда РФ от 23.03.2023 № 9-П по жалобе П.Е. Бахирева. В этом деле КС РФ обратил внимание, что законодательством, с одной стороны, запрещено размещать гостиницы в жилых помещениях, а с другой — сдача простыми гражданами квартир в аренду, в том числе посуточно, тоже не запрещена», — напомнил Васькин в беседе с Life.ru.

По его словам, судьи обратили внимание, что граница между оказанием гостиничных услуг в жилом доме и посуточной сдачей квартир минимальна.

«Самое главное, указал суд, чтобы соблюдался баланс интересов собственника помещений и соседей. Он рекомендовал законодателям прописать правила сдачи квартир в аренду подробнее», — уточнил эксперт.

Как добавил Васькин, теперь, возможно, арендодателю ещё в большей степени стоит задуматься о включении в договор пункта о возмещении потерь или выплате неустойки арендатором, если его действия приведут к нарушениям прав и интересов соседей.

Ранее уполномоченный представитель президента Гильдии риелторов Московской области в городских округах Серпухове, Пущине и Протвине, президент комитета по недвижимости Торгово-промышленной палаты Серпухова Любовь Голубева в беседе с «Радио 1» разъяснила детали закона о порядке посуточной аренды квартир в многоквартирном доме.