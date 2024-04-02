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В Татарстане начался санитарно-экологический двухмесячник

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Санитарно-экологический двухмесячник в Татарстане стартовал 1 апреля.
В Татарстане начался санитарно-экологический двухмесячник
  • РИА Новости

Об этом, как сообщает inkazan.ru, заявил министр экологии республики Александр Шадриков.

По его словам, все зоны ответственности поделены между исполнительными комитетами районов, вопросы прорабатываются с Росприроднадзором, Роспотребнадзором, Россельхознадзором, Госжилинспекцией и Министерством лесного хозяйства.

Шадриков отметил, что в 2023 году было выявлено более 8 тыс. нарушений после проведения такого же мероприятия.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Башкирии построили новый мусоросортировочный комплекс.

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