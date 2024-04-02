В суд Челябинска поступило дело на подростка, который выстрелил в лицо сверстнику

Уголовное дело на 15-летнего подростка, ударившего сверстника и выстрелившего из газового пистолета ему в лицо, направлено в суд Челябинска.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

«Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 15-летнего местного жителя», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным следствия, 17 января 2024 года подросток три раза ударил незнакомого ровесника по голове, после чего выстрелил ему в лицо из аэрозольного пистолета «Пионер».