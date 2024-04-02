Московские школьники получили 108 дипломов на олимпиаде по испанскому языку и истории

На всероссийской олимпиаде по испанскому языку и истории школьники Москвы завоевали 108 дипломов.

Об этом, как сообщает сайт «Москва 24», говорится на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на Департамент образования и науки города.

Заключительные этапы олимпиады по испанскому языку проходили в МГЛУ с 25 по 29 марта, победителями стали семь учеников, а призёрами — 31.

Финал олимпиады по истории проходил с 24 по 30 марта в Новом Уренгое.

В нём приняли участие почти 300 человек. Ученики столичных школ получили 70 наград. 15 из них стали победителями, а 55 — призёрами.