На двух участках в Басманном районе Москвы изменится схема движения

Схема движения на двух улицах в Басманном районе столицы будет временно изменена.

Об этом, как сообщает сайт «Москва 24», говорится на портале мэра и правительства Москвы.

С 23:00 3 апреля до 04:00 4 апреля из-за съёмок будет ограничено движение на участке Елоховского проезда от пересечения с Новорязанской улицей до пересечения с Нижней Красносельской улицей.

Часть Чешихинского проезда в районе дома №4 будет перекрыта с 10 апреля по 24 мая, участок в Рубцовом переулке возле дома №10/14, стр. 2 — с 25 мая по 15 июня.

Также на Чешихинском проезде в районе дома №4, стр. 1 ограничат движение с 16 июня до 15 августа, а с 16 по 31 августа будет перекрыт проезд по одной из полос на этом же участке, только в районе дома №12, стр. 6 и на Малой Почтовой улице.

Ограничения связаны с реконструкцией инженерных сетей.