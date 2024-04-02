Шойгу: в ЛНР и ДНР число военных полигонов увеличат с 2 до 7 до конца года
- РИА Новости
По его словам, развитие сети полигонов ВС России и обеспечение войск учебно-тренировочными средствами — одно из приоритетных направлений работы ведомства.
«Если в 2012 году мы имели не более 100 полигонов, то сегодня их 240... В частности, в Луганской и Донецкой народных республиках завершено строительство двух полигонов. До конца года планируется обустроить ещё пять», — сказал Шойгу.
Он добавил, что на новых объектах значительно улучшены оснащённость и условия для размещения и работы личного состава.