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Шойгу: в ЛНР и ДНР число военных полигонов увеличат с 2 до 7 до конца года

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В Луганской и Донецкой народных республиках к концу года планируется увеличить число военных полигонов до семи. Об этом сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
Шойгу: в ЛНР и ДНР число военных полигонов увеличат с 2 до 7 до конца года
  • РИА Новости

По его словам, развитие сети полигонов ВС России и обеспечение войск учебно-тренировочными средствами — одно из приоритетных направлений работы ведомства.

«Если в 2012 году мы имели не более 100 полигонов, то сегодня их 240... В частности, в Луганской и Донецкой народных республиках завершено строительство двух полигонов. До конца года планируется обустроить ещё пять», — сказал Шойгу.

Он добавил, что на новых объектах значительно улучшены оснащённость и условия для размещения и работы личного состава.

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