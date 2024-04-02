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В московских ЗАГСах начался приём заявлений на брак в День России

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ЗАГСы Москвы открыли приём заявлений на регистрацию брака в День России, 12 июня.
В московских ЗАГСах начался приём заявлений на брак в День России
  • РИА Новости

Об этом, как сообщает сайт «Москва 24», говорится на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

«12 июня – это не только праздничный, но и выходной день. Московские молодожёны пользуются возможностью и подают много заявлений именно на эту дату. Поэтому мы открываем около 150 дополнительных слотов времени для регистрации брака в День России», — сказала она.

Пожениться можно будет во дворцах бракосочетания №1, 4 и Кутузовском, а также на площадках для выездных регистраций в рамках проекта «Новые адреса счастья».

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