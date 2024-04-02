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В Даниловском районе Москвы создадут городской променад

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В рамках строительства нового жилого квартала вдоль Летниковской улицы создадут городской променад длиной около 230 м, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
В Даниловском районе Москвы создадут городской променад
  • РИА Новости

«Этой весной начнётся озеленение первой части променада протяжённостью порядка 100 м вдоль Летниковской улицы. Работы по благоустройству будут проведены за счёт внебюджетных источников. Променад протянется вдоль первых этажей корпусов №1 и №6, где в дальнейшем разместят коммерческую инфраструктуру с магазинами и кафе», — сообщил Бочкарёв.

Он отметил, что создание общедоступного пешеходного пространства входит в план строительства шести жилых корпусов, рассчитанных на 1511 квартир. Общая площадь проекта оценивается в 198,3 тыс. кв. м.

Со своей стороны, главный архитектор Москвы, первый зампред Москомархитектуры Сергей Кузнецов сказал, что вдоль променада установят около 20 клумб из декоративного бетона с соснами-бонсай, злаковыми и кустарниками.

«Тротуарное мощение планируется выполнить из двух типов долговечных материалов светло-серых оттенков: гранитных плит и брусчатки», — заявил Кузнецов.

По его словам, архитектурная подсветка, которую создадут установленные фонари, подчеркнёт красоту пешеходного пространства в вечернее время.

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