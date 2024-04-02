Фонд «Гольфстрим» собрал более 15 млн рублей на трансляции концерта «Пикника»

Благотворительный фонд «Гольфстрим» собрал более 15 млн рублей во время трансляции концерта группы «Пикник», который прошёл 27 марта в Санкт-Петербурге.

«15 409 202 рубля собрал благотворительный фонд «Гольфстрим» во время трансляции нашего концерта на телеканале РЕН ТВ. В акции приняли участие 32 330 человек, и мы бесконечно им благодарны, как и тем, кто пришёл 27 марта в БК3 «Октябрьский», — говорится в сообщении во «ВКонтакте».

Ранее стало известно, что Российская премьер-лига по итогам 22-го тура направит 18 млн рублей пострадавшим в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

22 марта перед концертом группы «Пикник» в зале «Крокус Сити Холла» началась стрельба, после чего произошёл пожар. Жертвами теракта, по последним данным, стали 144 человека.