RT в Telegram
Подпишись

Фонд «Гольфстрим» собрал более 15 млн рублей на трансляции концерта «Пикника»

Короткая ссылка
Благотворительный фонд «Гольфстрим» собрал более 15 млн рублей во время трансляции концерта группы «Пикник», который прошёл 27 марта в Санкт-Петербурге.
Фонд «Гольфстрим» собрал более 15 млн рублей на трансляции концерта «Пикника»
  • РИА Новости

«15 409 202 рубля собрал благотворительный фонд «Гольфстрим» во время трансляции нашего концерта на телеканале РЕН ТВ. В акции приняли участие 32 330 человек, и мы бесконечно им благодарны, как и тем, кто пришёл 27 марта в БК3 «Октябрьский», — говорится в сообщении во «ВКонтакте».

Ранее стало известно, что Российская премьер-лига по итогам 22-го тура направит 18 млн рублей пострадавшим в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

22 марта перед концертом группы «Пикник» в зале «Крокус Сити Холла» началась стрельба, после чего произошёл пожар. Жертвами теракта, по последним данным, стали 144 человека.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить