Фонд «Гольфстрим» собрал более 15 млн рублей на трансляции концерта «Пикника»
- РИА Новости
«15 409 202 рубля собрал благотворительный фонд «Гольфстрим» во время трансляции нашего концерта на телеканале РЕН ТВ. В акции приняли участие 32 330 человек, и мы бесконечно им благодарны, как и тем, кто пришёл 27 марта в БК3 «Октябрьский», — говорится в сообщении во «ВКонтакте».
Ранее стало известно, что Российская премьер-лига по итогам 22-го тура направит 18 млн рублей пострадавшим в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».
22 марта перед концертом группы «Пикник» в зале «Крокус Сити Холла» началась стрельба, после чего произошёл пожар. Жертвами теракта, по последним данным, стали 144 человека.