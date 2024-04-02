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Москва возглавила рейтинг качества городской среды

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Москву признали наиболее благоприятным для проживания городом по результатам расчёта индекса качества городской среды за 2023 год.
Москва возглавила рейтинг качества городской среды
  • РИА Новости

Наряду с Москвой комфортными городами-миллионниками названы Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Краснодар, среди городов с населением от 100 тыс. до 1 млн — Ханты-Мансийск, Сургут, Норильск, Мурманск, Нижневартовск.

В список наиболее благоприятных для проживания в общей сложности вошли 759 городов России, сообщает mos.ru.

Индекс качества городской среды позволяет определить приоритеты развития и помогает понять, какие сферы нужно активнее развивать, чтобы улучшить качество городской среды и в итоге повысить уровень жизни людей.

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