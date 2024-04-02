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Суд приговорил Петра Верзилова к 8 годам и 4 месяцам колонии за фейки о ВС

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Басманный суд Москвы заочно приговорил к 8 годам и 4 месяцам колонии издателя «Медиазоны»* Петра Верзилова** за распространение фейков о российской армии.
Суд приговорил Петра Верзилова к 8 годам и 4 месяцам колонии за фейки о ВС
  • РИА Новости

«Судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет и 4 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет», — говорится в сообщении пресс-службы судов.

Сейчас Верзилов находится за границей.

* «Проект медиа» (Project Media, Inc.) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 15.07.2021.

** Верзилов Пётр Юрьевич включён в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции 29.09.2021.

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