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СК: сход вагонов на КрасЖД мог случиться из-за срабатывания автотормозов поезда

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Сход вагонов на участке Красноярской железной дороги (КрасЖД) мог произойти в результате срабатывания автотормозов грузового поезда.

Об этом информирует Восточное межрегиональное СУТ СК России.

«По предварительным данным... у грузового поезда сработали автотормоза, в результате чего произошёл сход трёх хвостовых вагонов с углём», — сказано в заявлении.

В ведомстве уточнили, что следующий во встречном направлении пассажирский поезд сообщением Красноярск — Абакан не успел остановиться и столкнулся с опрокинувшимся вагоном.

Из-за столкновения подвижных железнодорожных составов произошёл сход одной колёсной пары электровоза пассажирского поезда, уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что около десяти грузовых составов задерживается в результате схода трёх грузовых вагонов в Красноярском крае.

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