СК: сход вагонов на КрасЖД мог случиться из-за срабатывания автотормозов поезда
Об этом информирует Восточное межрегиональное СУТ СК России.
«По предварительным данным... у грузового поезда сработали автотормоза, в результате чего произошёл сход трёх хвостовых вагонов с углём», — сказано в заявлении.
В ведомстве уточнили, что следующий во встречном направлении пассажирский поезд сообщением Красноярск — Абакан не успел остановиться и столкнулся с опрокинувшимся вагоном.
Из-за столкновения подвижных железнодорожных составов произошёл сход одной колёсной пары электровоза пассажирского поезда, уточняется в сообщении.
Ранее сообщалось, что около десяти грузовых составов задерживается в результате схода трёх грузовых вагонов в Красноярском крае.