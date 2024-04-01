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СК возбудил уголовное дело по факту обвала на шахте в Краснотурьинске

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Следственный отдел по городу Краснотурьинску возбудил уголовное дело по факту обрушения на шахте «Северопесчанская», заявили в СУ СК России по Свердловской области.
СК возбудил уголовное дело по факту обвала на шахте в Краснотурьинске
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

По данным ведомства, дело заведено по ст. 217 УК России («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»).

Принимаются меры по установлению и допросу очевидцев, а также руководства предприятия, изучению документации о работах и о проведении инструктажа по технике безопасности при производстве горных работ.

Кроме того, СК выясняет степень тяжести вреда, который был причинён здоровью пострадавших сотрудников.

«Выполняются иные необходимые процессуальные действия, по итогам которых произошедшему будет дана надлежащая правовая оценка, в том числе факту гибели шахтёра», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что прокуратура организовала проверку после обвала на шахте в Краснотурьинске.

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