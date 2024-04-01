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СК: найденный мёртвым в болоте в Курской области мальчик умер от асфиксии

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В СУ СК России по Курской области заявили, что десятилетний мальчик, тело которого нашли в болоте неподалёку от администрации сельсовета деревни Чапли Курчатовского района, умер от асфиксии.
СК: найденный мёртвым в болоте в Курской области мальчик умер от асфиксии
  • РИА Новости

«Смерть десятилетнего мальчика, тело которого обнаружили в деревни Чапли Курчатовского района Курской области, наступила в результате асфиксии», — заявили РИА Новости в ведомстве.

Уточняется, что к такому выводу эксперты пришли после изучения скончавшегося ребёнка.

Вместе с этим уточняется, что на теле не было зафиксировано каких-либо следов насильственной смерти, в связи с этим следователи считают, что смерть «носит некриминальный характер».

Ранее сообщалось, что на болоте неподалёку от администрации сельсовета деревни Чапли было найдено тело десятилетнего мальчика. Ребёнок пропал примерно неделю назад.

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