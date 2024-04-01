Трёх рабочих подняли после обвала шахты «Северопесчанская» на Урале

Пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых заявил, что трое рабочих спасены и подняты на поверхность после обвала шахты «Северопесчанская» на Урале.

Об этом он рассказал ТАСС.

«По предварительным данным, извлекли из-под завалов трёх рабочих, одному помощь не потребовалось, двое находятся на пути в больницу», — отметил Горелых.

По его словам, в шахте, по уточнённой информации, находились четыре человека.

«Поиски четвёртого продолжаются. Специалисты выясняют, проводился ли инструктаж по технике безопасности. На предприятии проводится комплекс мер по спасению людей», — добавил он.

Ранее сообщалось, что три человека находятся под завалами из-за взрыва на шахте в Краснотурьинске.