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Трёх рабочих подняли после обвала шахты «Северопесчанская» на Урале

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Пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых заявил, что трое рабочих спасены и подняты на поверхность после обвала шахты «Северопесчанская» на Урале.
Трёх рабочих подняли после обвала шахты «Северопесчанская» на Урале
  • Gettyimages.ru

Об этом он рассказал ТАСС.

«По предварительным данным, извлекли из-под завалов трёх рабочих, одному помощь не потребовалось, двое находятся на пути в больницу», — отметил Горелых.

По его словам, в шахте, по уточнённой информации, находились четыре человека.

«Поиски четвёртого продолжаются. Специалисты выясняют, проводился ли инструктаж по технике безопасности. На предприятии проводится комплекс мер по спасению людей», — добавил он.

Ранее сообщалось, что три человека находятся под завалами из-за взрыва на шахте в Краснотурьинске.

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