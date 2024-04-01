В Казани утвердили проект модернизации Московского рынка
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Об этом сообщает «Реальное время».
«Ждём реконструкцию Московского рынка, который превратится в современный гастрорынок для 400 предпринимателей, где можно будет не только приобрести продукты, но и попробовать разные кухни мира, отдохнуть в благоустроенной парковой зоне», — сказал Метшин.
В ходе работ сносу подлежат все объекты вблизи Московского рынка.
Внешние торговые ряды обустроят в полуподвальном помещении. На их месте построят парковую зону площадью 0,8 га.
Проект не предусматривает жилой застройки.
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