В Казани утвердили проект модернизации Московского рынка

Московский рынок в Казани модернизируют в рамках проекта комплексного развития территории нежилой застройки, заявил мэр города Ильсур Метшин.

Об этом сообщает «Реальное время».

«Ждём реконструкцию Московского рынка, который превратится в современный гастрорынок для 400 предпринимателей, где можно будет не только приобрести продукты, но и попробовать разные кухни мира, отдохнуть в благоустроенной парковой зоне», — сказал Метшин.

В ходе работ сносу подлежат все объекты вблизи Московского рынка.

Внешние торговые ряды обустроят в полуподвальном помещении. На их месте построят парковую зону площадью 0,8 га.

Проект не предусматривает жилой застройки.

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