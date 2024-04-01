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В Казани утвердили проект модернизации Московского рынка

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Московский рынок в Казани модернизируют в рамках проекта комплексного развития территории нежилой застройки, заявил мэр города Ильсур Метшин.
В Казани утвердили проект модернизации Московского рынка
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Реальное время».

«Ждём реконструкцию Московского рынка, который превратится в современный гастрорынок для 400 предпринимателей, где можно будет не только приобрести продукты, но и попробовать разные кухни мира, отдохнуть в благоустроенной парковой зоне», — сказал Метшин.

В ходе работ сносу подлежат все объекты вблизи Московского рынка.

Внешние торговые ряды обустроят в полуподвальном помещении. На их месте построят парковую зону площадью 0,8 га.

Проект не предусматривает жилой застройки.

Ранее в Калининграде рассказали о планах по благоустройству парка имени Гагарина.

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