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В Казани запланировали благоустройство дворов более 450 многоквартирных домов

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Мэр Казани Ильсур Метшин заявил о предстоящем благоустройстве дворов 452 многоквартирных домов.
В Казани запланировали благоустройство дворов более 450 многоквартирных домов
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Реальное время».

Как отметил Метшин, проведённые работы улучшат качество жизни более 100 тыс. человек.

Самый крупный объект площадью 98 447 кв. м — комплекс дворов 24 домов по улицам Хади Такташа и Нурсултана Назарбаева, в котором проживает около 7 тыс. человек.

Старт работ намечен на середину апреля, когда установится благоприятная погода.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону отремонтируют 27 улиц по нацпроекту.

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