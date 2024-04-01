В Казани запланировали благоустройство дворов более 450 многоквартирных домов

Мэр Казани Ильсур Метшин заявил о предстоящем благоустройстве дворов 452 многоквартирных домов.

Об этом сообщает «Реальное время».

Как отметил Метшин, проведённые работы улучшат качество жизни более 100 тыс. человек.

Самый крупный объект площадью 98 447 кв. м — комплекс дворов 24 домов по улицам Хади Такташа и Нурсултана Назарбаева, в котором проживает около 7 тыс. человек.

Старт работ намечен на середину апреля, когда установится благоприятная погода.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону отремонтируют 27 улиц по нацпроекту.