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Ленинградский зоопарк эвакуировали в Петербурге из-за сообщения о минировании

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В Санкт-Петербурге проводится эвакуация Ленинградского зоопарка в связи с сообщением о минировании.
Ленинградский зоопарк эвакуировали в Петербурге из-за сообщения о минировании
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

Об этом RT рассказали в организации.

Сообщается, что к объекту приехали сотрудники полиции и скорая помощь.

25 марта торговый дом «Пассаж» в Петербурге эвакуировали из-за сообщения о минировании.

Позднее здание возобновило работу.

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