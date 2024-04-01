Ленинградский зоопарк эвакуировали в Петербурге из-за сообщения о минировании
В Санкт-Петербурге проводится эвакуация Ленинградского зоопарка в связи с сообщением о минировании.
- РИА Новости
- © Алексей Даничев
Об этом RT рассказали в организации.
Сообщается, что к объекту приехали сотрудники полиции и скорая помощь.
25 марта торговый дом «Пассаж» в Петербурге эвакуировали из-за сообщения о минировании.
Позднее здание возобновило работу.
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