Ленинградский зоопарк эвакуировали в Петербурге из-за сообщения о минировании

В Санкт-Петербурге проводится эвакуация Ленинградского зоопарка в связи с сообщением о минировании.

РИА Новости

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Об этом RT рассказали в организации. Сообщается, что к объекту приехали сотрудники полиции и скорая помощь. 25 марта торговый дом «Пассаж» в Петербурге эвакуировали из-за сообщения о минировании. Позднее здание возобновило работу.