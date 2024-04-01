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Прокуратура: ДТП с поездом в Ярославской области произошло из-за поломки автобуса

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Техническая неисправность автобуса является причиной ДТП с поездом на железнодорожном переезде в Ярославской области, заявили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.
Прокуратура: ДТП с поездом в Ярославской области произошло из-за поломки автобуса
  • РИА Новости

«По предварительным данным, из-за технической поломки автобус остановился на переезде и не смог продолжить движение», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что машинист применил экстренное торможение, однако столкновения не удалось избежать.

Дело находится на личном контроле Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова.

Ранее сообщалось, что семь человек погибли в результате столкновения автобуса с поездом под Ярославлем.

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