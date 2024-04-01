Прокуратура: ДТП с поездом в Ярославской области произошло из-за поломки автобуса
- РИА Новости
«По предварительным данным, из-за технической поломки автобус остановился на переезде и не смог продолжить движение», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что машинист применил экстренное торможение, однако столкновения не удалось избежать.
Дело находится на личном контроле Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова.
Ранее сообщалось, что семь человек погибли в результате столкновения автобуса с поездом под Ярославлем.