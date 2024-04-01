СК попросили проверить певицу Манижу из Таджикистана на оправдание терроризма
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В ведомство обратился соучредитель Фонда защиты национального и исторического наследства Александр Карабанов. Копия обращения есть у RT.
Карабанов подчёркивает, что в словах Манижи было «не просто поощрение терроризма, а даже некая жалость к ним [стрелявшим]».
Ранее певица опубликовала видео с рассуждениями о последствиях, «которые обрушатся на таджиков» после теракта в «Крокусе».