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СК попросили проверить певицу Манижу из Таджикистана на оправдание терроризма

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Следственный комитет России просят проверить певицу Манижу из Таджикистана на оправдание терроризма.
СК попросили проверить певицу Манижу из Таджикистана на оправдание терроризма
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

В ведомство обратился соучредитель Фонда защиты национального и исторического наследства Александр Карабанов. Копия обращения есть у RT.

Карабанов подчёркивает, что в словах Манижи было «не просто поощрение терроризма, а даже некая жалость к ним [стрелявшим]».

Ранее певица опубликовала видео с рассуждениями о последствиях, «которые обрушатся на таджиков» после теракта в «Крокусе».

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