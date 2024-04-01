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Песков: Путин иногда приезжает в Кремль в воскресенье, чтобы не мешать водителям

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Президент Владимир Путин ещё в воскресенье вечером прибыл в Кремль, это делается для того, чтобы не создавать дискомфорта водителям в час пик. Так его пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил прибытие главы государства на рабочее место 31 марта.
Песков: Путин иногда приезжает в Кремль в воскресенье, чтобы не мешать водителям
  • globallookpress.com

«Он действительно иногда так делает, потому что, когда кремлёвский график — а сегодня кремлёвский график, — он предпочитает просто вечером, когда ещё не такое напряжённое движение, тоже чтобы не создавать лишнего дискомфорта в час пик для автолюбителей, поэтому он поздно вечером приезжает, что он вчера и сделал», — сказал представитель Кремля журналистам.

Накануне Дмитрий Песков рассказал, что президент записывал обращение к гражданам в связи с терактом в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» после бессонной ночи. Утром и днём у него продолжались совещания.

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