Задержанный в Дагестане — о теракте в «Крокусе»: я возил им оружие, этим ребятам

Иностранец, которого задержали в рамках антитеррористической операции в Республике Дагестан, рассказал, что возил оружие обвиняемым в теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

По словам задержанного, он лично отвёз оружие нападавшим на «Крокус» из Махачкалы. Кроме того, он признался, что оказывал им финансовую поддержку.

«Я возил им оружие, этим ребятам, которые напали на «Крокус Сити Холл» в городе Москве. Я отвёз им оружие из Махачкалы в Мытищи. Я только (снабжал. — RT) и финансами, и оружием», — заявил он на кадрах оперативной видеозаписи, предоставленной ЦОС ФСБ.

Ранее сообщалось, что задержанные в Дагестане хотели выехать за границу после совершения теракта в Каспийске.