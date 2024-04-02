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Фонд гуманитарных инициатив «Орион» доставил гуманитарную помощь в ДНР

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Фонд гуманитарных инициатив «Орион» доставил гуманитарную помощь в Макеевку, Зугрэс и Амвросиевку.

Первой остановкой на пути стал Макеевский городской центр физического здоровья населения «Спорт для всех»: фонд привез необходимый спортивный инвентарь для занятий в секциях футбола, волейбола, баскетбола, настольного тенниса, шахмат и дартса, а также беговую дорожку и велотренажер.

Председатель попечительского совета фонда гуманитарных инициатив «Орион» Ксения Шойгу пообщалась с детьми, которые пришли на занятия.

Для Зугрэсской специальной школы-интерната №31, где обучаются дети с ограниченными возможностями, орионовцы привезли сценические костюмы для участия в театральных и танцевальных выступлениях и конкурсах. 

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