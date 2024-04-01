RT в Telegram
Подпишись

Вертолёт Ми-8 аварийно сел вблизи озера на севере Красноярского края

Короткая ссылка
Вертолёт Ми-8 совершил аварийную посадку вблизи озера в Туруханском районе Красноярского края.
Вертолёт Ми-8 аварийно сел вблизи озера на севере Красноярского края
  • © Sputnik/РИА Новости

Об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Вертолёт выполнял перегоночный рейс в Туруханск.

«Из-за технической неисправности совершил аварийную посадку вблизи озера, расположенного в Туруханском районе Красноярского края. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.

В момент ЧП на борту находились три члена экипажа.

Ранее сообщалось, что по факту жёсткой посадки Ми-8 в Магаданской области возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшем по неосторожности смерть человека.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить