Вертолёт Ми-8 аварийно сел вблизи озера на севере Красноярского края
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Об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
Вертолёт выполнял перегоночный рейс в Туруханск.
«Из-за технической неисправности совершил аварийную посадку вблизи озера, расположенного в Туруханском районе Красноярского края. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.
В момент ЧП на борту находились три члена экипажа.
Ранее сообщалось, что по факту жёсткой посадки Ми-8 в Магаданской области возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшем по неосторожности смерть человека.