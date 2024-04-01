Вертолёт Ми-8 аварийно сел вблизи озера на севере Красноярского края

Вертолёт Ми-8 совершил аварийную посадку вблизи озера в Туруханском районе Красноярского края.

Об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Вертолёт выполнял перегоночный рейс в Туруханск.

«Из-за технической неисправности совершил аварийную посадку вблизи озера, расположенного в Туруханском районе Красноярского края. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.

В момент ЧП на борту находились три члена экипажа.

Ранее сообщалось, что по факту жёсткой посадки Ми-8 в Магаданской области возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшем по неосторожности смерть человека.