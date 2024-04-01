В список победителей международной премии iF Design Award 2024 вошла компания из России

В список победителей международной премии iF Design Award 2024 вошла российская компания.

«Квиттер-еМобилити» стала лауреатом в категории «Автомобильная промышленность».

Компания получила награду за зарядную станцию для электромобилей Kvitter, которая предназначена для индивидуального использования на крытых и открытых парковках и оснащена интерактивным AI-интерфейсом.

Промышленный дизайн умных зарядных станций, которые появятся на рынке во втором полугодии 2024-го, был разработан ведущей студией дизайна в России ART-UP Studio. Компания занимается комплексной разработкой и проектированием серийных продуктов.

Международная премия iF Design Award проводится уже более 70 лет. Ежегодно мировые эксперты выбирают лучшие дизайнерские решения в различных категориях.

Отмечается, что компания «Квиттер-еМобилити», которая специализируется не только на производстве зарядных станций для электромобилей, но и представляет инновационные интеллектуальные решения по балансировке мощности, стала единственным российским производителем в сфере Automotive в этом году, попавшим в список победителей наравне с крупнейшими мировыми представителями индустрии.