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Школу на 1100 мест построят в Челябинске

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В 48-м микрорайоне Курчатовского района Челябинска построят школу на 1100 мест.
Школу на 1100 мест построят в Челябинске
  • Gettyimages.ru

Об этом, как сообщает URA.RU, сообщил вице-мэр по строительству Александр Перемыкин.

«Управление капитального строительства в марте заключило контракт на строительство школы на 1100 мест в 48-м микрорайоне Курчатовского района. Ориентировочный срок сдачи объекта — июль 2026 года», — заявил он.

В этом же микрорайоне уже началось строительство детского сада на 140 мест. 

Ранее НСН сообщила, что строительные работы в школе посёлка Щаповское в Троицком административном округе завершены на 85%.

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