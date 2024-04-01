Школу на 1100 мест построят в Челябинске

В 48-м микрорайоне Курчатовского района Челябинска построят школу на 1100 мест.

Об этом, как сообщает URA.RU, сообщил вице-мэр по строительству Александр Перемыкин.

«Управление капитального строительства в марте заключило контракт на строительство школы на 1100 мест в 48-м микрорайоне Курчатовского района. Ориентировочный срок сдачи объекта — июль 2026 года», — заявил он.

В этом же микрорайоне уже началось строительство детского сада на 140 мест.

Ранее НСН сообщила, что строительные работы в школе посёлка Щаповское в Троицком административном округе завершены на 85%.