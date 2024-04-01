RT в Telegram
Подпишись

В Челябинске назвали высокодоходные вакансии

Короткая ссылка
В рейтинг высокодоходных вакансий апреля в Челябинской области попали велокурьер, сверловщик и мастер по лазерной эпиляции.
В Челябинске назвали высокодоходные вакансии
  • Gettyimages.ru
  • © LaylaBird

Об этом, по информации URA.RU, говорится в сообщении исследовательского центра сервиса «Зарплата.ру».

Велокурьеру готовы платить до 151 тыс. рублей в месяц. Плюс надбавки за погодные условия. Форма и велосипед — с работодателя.

Мастер эпиляции сможет получать до 130 тыс. рублей, работая с 09:00 до 21:00 два дня через два. Работодатель обещает обеспечить постоянный поток клиентов, но от претендентов потребуется иметь медицинское образование.

Сверловщику придётся обрабатывать металлические детали для двигателей на заводе, причём его готовы обучить. Зарплата — до 120 тыс. рублей в месяц.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить