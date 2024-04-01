В Челябинске назвали высокодоходные вакансии

В рейтинг высокодоходных вакансий апреля в Челябинской области попали велокурьер, сверловщик и мастер по лазерной эпиляции.

Об этом, по информации URA.RU, говорится в сообщении исследовательского центра сервиса «Зарплата.ру».

Велокурьеру готовы платить до 151 тыс. рублей в месяц. Плюс надбавки за погодные условия. Форма и велосипед — с работодателя.

Мастер эпиляции сможет получать до 130 тыс. рублей, работая с 09:00 до 21:00 два дня через два. Работодатель обещает обеспечить постоянный поток клиентов, но от претендентов потребуется иметь медицинское образование.

Сверловщику придётся обрабатывать металлические детали для двигателей на заводе, причём его готовы обучить. Зарплата — до 120 тыс. рублей в месяц.