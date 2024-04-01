Развожаев сообщил о тренировке по ППДО с применением бомбомётов
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в районе Северного мола будет проводиться тренировка по ППДО с применением реактивных бомбомётов и других средств вооружения.
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Будет громко... В городе всё спокойно», — говорится в сообщении.
Ранее Развожаев уже предупреждал жителей Севастополя о тренировке по ППДО.
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