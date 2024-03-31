МВД: в Нижегородской области девушка распылила газ из баллончика в лицо курсанту

В городе Бор Нижегородской области несовершеннолетняя распылила газ из баллончика в лицо курсанту речного училища.

Об этом заявили в ГУМВД России по региону.

Как передаёт РИА Новости, 30 марта на территории Мухинского озера между пятнадцатилетней девочкой и восемнадцатилетним молодым человеком произошёл словесный конфликт. Несовершеннолетняя нанесла ему удар кулаком по лицу и распылила ему в глаза газ из баллончика.

Молодому человеку поставили диагноз «ожог роговицы».

Уточняется, что девочка является воспитанницей социально-реабилитационного центра и состоит на профилактическом учёте.

27 марта три ученика пострадали при распылении газа из баллончика в школе в Алтайском крае.