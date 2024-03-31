Патриарх Кирилл назвал «компанией ряженых» священников ПЦУ
- РИА Новости
Об этом, как пишет ТАСС, он сказал во время проповеди после Божественной Литургии.
По его словам, не оставляют свои мечты те, кто всегда боролся с православной Русью и в данный момент это разделение проходит по «церковному телу».
Патриарх Кирилл уточнил, что известно, как искусственно произошёл раскол: «компания ряженых», не совершающих таинств и будут «страшно наказаны Богом».
«Не знаю, при этой жизни или в будущем веке (после смерти. — RT), но это факт», — заявил он.
Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил, что массовая помощь, которую россияне оказывают пострадавшим в результате теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», свидетельствует о духовной силе народа.