Патриарх Кирилл назвал «компанией ряженых» священников ПЦУ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал «компанией ряженых» священников раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).

Об этом, как пишет ТАСС, он сказал во время проповеди после Божественной Литургии.

По его словам, не оставляют свои мечты те, кто всегда боролся с православной Русью и в данный момент это разделение проходит по «церковному телу».

Патриарх Кирилл уточнил, что известно, как искусственно произошёл раскол: «компания ряженых», не совершающих таинств и будут «страшно наказаны Богом».

«Не знаю, при этой жизни или в будущем веке (после смерти. — RT), но это факт», — заявил он.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил, что массовая помощь, которую россияне оказывают пострадавшим в результате теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», свидетельствует о духовной силе народа.