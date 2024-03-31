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После уничтожения трёх дронов ВСУ над Ярославской областью никто не пострадал

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Пострадавших и разрушений в результате падения обломков после отражения атаки трёх беспилотных летательных аппаратов ВСУ в Ярославской области нет.

Об этом сообщил в личном Telegram-канале губернатор области Михаил Евраев. Он добавил, что на территории региона могут находиться важные для следствия фрагменты подавленных дронов.

«При их обнаружении отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112», — написал Евраев.

Об уничтожении трёх украинских беспилотников в небе над Ярославской областью ранее сообщили в Министерстве обороны России.

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