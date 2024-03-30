Больше сотни автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту

Более 100 автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Тамани, говорится в Telegram-канале, посвящённом обстановке на мосту.

По состоянию на 22:00 мск, в очереди со стороны Тамани находится 110 авто. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет. Ранее сообщалось, что в США получил одобрение проект санкций против иностранных лиц, обслуживающих Крымский мост.