Больше сотни автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту
Более 100 автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Тамани, говорится в Telegram-канале, посвящённом обстановке на мосту.
По состоянию на 22:00 мск, в очереди со стороны Тамани находится 110 авто.
Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.
Ранее сообщалось, что в США получил одобрение проект санкций против иностранных лиц, обслуживающих Крымский мост.
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