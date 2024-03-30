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Больше сотни автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту

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Более 100 автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Тамани, говорится в Telegram-канале, посвящённом обстановке на мосту.

По состоянию на 22:00 мск, в очереди со стороны Тамани находится 110 авто.

Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.

Ранее сообщалось, что в США получил одобрение проект санкций против иностранных лиц, обслуживающих Крымский мост.

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