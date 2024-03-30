Тюменская область вошла в число лидеров по динамике торговой розницы
- РИА Новости
Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на данные Росстата и Тюменьстата.
Большая часть покупок в регионе пришлась на непродовольственные товары (прирост за год — 24,2%).
Рост оборота напитков и табачных изделий составил 18%.
В целом в январе торговый оборот в России вырос на 9,1%. В Уральском федеральном округе он увеличился на 10,7%.
Ранее в правительстве Калининградской области заявили о росте оборота регионального общепита на 19,4% в 2023 году.