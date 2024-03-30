RT в Telegram
Подпишись

Тюменская область вошла в число лидеров по динамике торговой розницы

Короткая ссылка
В Тюменской области рост торговой розницы в январе 2024 года составил 22,6%. Регион по этому показателю вошёл в число лидеров.
Тюменская область вошла в число лидеров по динамике торговой розницы
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на данные Росстата и Тюменьстата.

Большая часть покупок в регионе пришлась на непродовольственные товары (прирост за год — 24,2%).

Рост оборота напитков и табачных изделий составил 18%.

В целом в январе торговый оборот в России вырос на 9,1%. В Уральском федеральном округе он увеличился на 10,7%.

Ранее в правительстве Калининградской области заявили о росте оборота регионального общепита на 19,4% в 2023 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить