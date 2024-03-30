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После обнаружения тела мальчика в реке на Кубани возбудили дело

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Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения дела десятилетнего мальчика в речке на Кубани.
После обнаружения тела мальчика в реке на Кубани возбудили дело
  • © СК РФ

Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

По данным следствия, днём 28 марта мальчик с особенностями развития покинул место жительства в посёлке Псебай, мать обратилась в полицию.

«Сегодня в результате поисковых мероприятий в устье реки обнаружено тело мальчика без внешних признаков насильственной смерти», — говорится в сообщении.

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее в болоте неподалёку от администрации сельсовета деревни Чапли Курчатовского района Курской области было обнаружено тело десятилетнего мальчика, который пропал неделю назад.

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