После обнаружения тела мальчика в реке на Кубани возбудили дело
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Об этом сообщили в СУ СК России по региону.
По данным следствия, днём 28 марта мальчик с особенностями развития покинул место жительства в посёлке Псебай, мать обратилась в полицию.
«Сегодня в результате поисковых мероприятий в устье реки обнаружено тело мальчика без внешних признаков насильственной смерти», — говорится в сообщении.
Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Ранее в болоте неподалёку от администрации сельсовета деревни Чапли Курчатовского района Курской области было обнаружено тело десятилетнего мальчика, который пропал неделю назад.