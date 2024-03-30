RT в Telegram
Подпишись

РИА Новости сообщило о возможном счёте посредников в деле о теракте в «Крокусе»

Короткая ссылка
РИА Новости обнаружило криптокошелёк, которым могли пользоваться заказчики и исполнители теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

По данным агентства, номер телефона, связанный с криптокошельком, был обнаружен в одном из Telegram-каналов, связанных с организацией «Голос Хорасана», принадлежащей афганскому крылу ИГ*.

Отмечается, что в день теракта, 22 марта, с криптокошелька был произведён перевод на сумму, примерно равную половине той, о которой говорили террористы. 

На следующий день после теракта никакие операции с этим криптокошельком не осуществлялись. 

Ранее Басманный суд Москвы избрал меру пресечения девятому фигуранту дела о теракте в «Крокусе».

Гражданина Таджикистана Назримада Лутфуллои арестовали до 22 мая.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 29.12.2014.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить