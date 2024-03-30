РИА Новости сообщило о возможном счёте посредников в деле о теракте в «Крокусе»

РИА Новости обнаружило криптокошелёк, которым могли пользоваться заказчики и исполнители теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

По данным агентства, номер телефона, связанный с криптокошельком, был обнаружен в одном из Telegram-каналов, связанных с организацией «Голос Хорасана», принадлежащей афганскому крылу ИГ*.

Отмечается, что в день теракта, 22 марта, с криптокошелька был произведён перевод на сумму, примерно равную половине той, о которой говорили террористы.

На следующий день после теракта никакие операции с этим криптокошельком не осуществлялись.

Ранее Басманный суд Москвы избрал меру пресечения девятому фигуранту дела о теракте в «Крокусе».

Гражданина Таджикистана Назримада Лутфуллои арестовали до 22 мая.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 29.12.2014.