РИА Новости сообщило о возможном счёте посредников в деле о теракте в «Крокусе»
По данным агентства, номер телефона, связанный с криптокошельком, был обнаружен в одном из Telegram-каналов, связанных с организацией «Голос Хорасана», принадлежащей афганскому крылу ИГ*.
Отмечается, что в день теракта, 22 марта, с криптокошелька был произведён перевод на сумму, примерно равную половине той, о которой говорили террористы.
На следующий день после теракта никакие операции с этим криптокошельком не осуществлялись.
Ранее Басманный суд Москвы избрал меру пресечения девятому фигуранту дела о теракте в «Крокусе».
Гражданина Таджикистана Назримада Лутфуллои арестовали до 22 мая.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 29.12.2014.