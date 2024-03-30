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На Алтае в ПВР разместили около 40 человек из-за паводка в селе Ракиты

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Талые воды подтопили село Ракиты на Алтае, в пункт временного размещения (ПВР) перемещены около 40 человек, заявил глава Михайловского района Евгений Юрьев.

Об этом он написал в Telegram.

По его словам, селе Ракиты тоже сложная обстановка, вода зашла в село и подтопила улицы Столетия, Украинскую, Молодёжную и другие.

«Ночью в Ракитах был развёрнут ПВР, где размещено порядка 40 человек», — отметил глава района.

Проводится эвакуация жителей. К утру основной поток воды начал спадать.

Ранее агентство URA.RU сообщило, что в комитете заксобрания по экологии Челябинской области заявили о пике половодья в регионе 5—19 апреля.

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