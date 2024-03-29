В Свердловской области простились с погибшей в результате теракта в «Крокусе»

В Талице Свердловской области простились с Викторией Ладейщиковой, погибшей в результате теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

Об этом сообщает URA.RU.

Траурную церемонию посетили несколько десятков человек, в том числе родственники, друзья, сотрудники городской администрации.

«Эта страшная трагедия не оставила равнодушным ни одного жителя нашей страны», — заявил мэр Владимир Рыжков.

Он выразил соболезнования родным Ладейщиковой.

Ранее оператор группы «Пикник» Иван Поморин в беседе с НСН рассказал подробности о спасении из подмосковного концертного зала «Крокус Сити Холл».