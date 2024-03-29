В Свердловской области простились с погибшей в результате теракта в «Крокусе»
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Об этом сообщает URA.RU.
Траурную церемонию посетили несколько десятков человек, в том числе родственники, друзья, сотрудники городской администрации.
«Эта страшная трагедия не оставила равнодушным ни одного жителя нашей страны», — заявил мэр Владимир Рыжков.
Он выразил соболезнования родным Ладейщиковой.
Ранее оператор группы «Пикник» Иван Поморин в беседе с НСН рассказал подробности о спасении из подмосковного концертного зала «Крокус Сити Холл».