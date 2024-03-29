Дети из Белгородской области приедут в Курган для отдыха в загородных лагерях

Дети из белгородского города Шебекино приедут в Курган для отдыха в загородных лагерях.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал правительства Курганской области.

«Дети из города Шебекино Белгородской области приедут в Курган, чтобы отдохнуть и поправить своё здоровье. Об этом накануне договорились представители власти обеих сторон», — говорится в сообщении.

Также стало известно, что в Санкт-Петербург прибыли 735 детей из Белгородской области, а также их сопровождающие, передаёт ИА «Росбалт» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Как заявил губернатор Александр Беглов, для школьников организовали размещение и обучение в общеобразовательных учреждениях.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что к настоящему моменту более 3,5 тыс. белгородских детей отправлены в другие регионы России.