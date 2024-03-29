RT в Telegram
Подпишись

В Москве 10 помещений в исторических зданиях выставят на торги

Короткая ссылка
Помещения площадью от 29,1 до 558,5 кв. м в шести объектах культурного наследия планируют выставить на продажу в столице.
В Москве 10 помещений в исторических зданиях выставят на торги

Об этом, как сообщает телеканал «360», рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В ближайшее время все желающие смогут принять участие в аукционах по продаже десяти помещений общей площадью 1,9 тыс. кв. м в шести исторических зданиях», — заявил он.

Новым собственникам нужно будет провести работы по сохранению объектов согласно условиям договоров купли-продажи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить