В Москве 10 помещений в исторических зданиях выставят на торги

Помещения площадью от 29,1 до 558,5 кв. м в шести объектах культурного наследия планируют выставить на продажу в столице.

Об этом, как сообщает телеканал «360», рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В ближайшее время все желающие смогут принять участие в аукционах по продаже десяти помещений общей площадью 1,9 тыс. кв. м в шести исторических зданиях», — заявил он.

Новым собственникам нужно будет провести работы по сохранению объектов согласно условиям договоров купли-продажи.