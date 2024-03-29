Вице-мэр Ракова оценила эффективность каркаса медицины в Москве

Новая инфраструктура, единые стандарты оказания медпомощи, новейшее оборудование, профессионализм медиков и мультидисциплинарный подход составляют каркас медицины Москвы.

Об этом, как сообщает НСН, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, в Москве завершили разработку стандарта экстренной медпомощи с учётом передовых практик и мировых достижений. Часть крупных многопрофильных больниц столицы уже работает по нему, применяя чёткие алгоритмы при поступлении пациентов в стационар и при их транспортировке.

«Как показывает практика, во время чрезвычайных ситуаций, когда каждая секунда на счету, подобные алгоритмы помогают медикам быстро реагировать и слаженно работать. Например, наши медицинские вертолёты с 2018 года работают круглосуточно. Они оснащены новейшим оборудованием и специальным диэлектрическим полом, который позволяет проводить реанимационные мероприятия... прямо в воздухе. А время готовности вылета экипажа составляет всего лишь 7 минут», — сообщила Ракова.

Она добавила, что сейчас столица работает над переоснащением приёмных отделений стационаров. В дальнейшем новый стандарт оказания экстренной помощи будет введён повсеместно.