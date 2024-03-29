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ТАСС: криминальный авторитет Шакро Молодой освободился из колонии по УДО

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Криминальный авторитет Захарий Калашов (Шакро Молодой) вышел из колонии в Краснодарском крае по решению об условно-досрочном освобождении.
ТАСС: криминальный авторитет Шакро Молодой освободился из колонии по УДО
  • РИА Новости
  • © Валерий Мельников

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Так и есть», — сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

13 марта Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края освободил Калашова из колонии по УДО по медицинским показаниям.

В марте 2018 года Калашова приговорили к девяти годам и десяти месяцам колонии строгого режима.

Кроме того, он был признан виновным в вымогательстве 8 млн рублей.

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